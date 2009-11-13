Украина произвела рекордный объем подсолнечного масла

Согласно оценкам ИА АПК-Информ, в октябре т.г. украинскими масложировыми предприятиями было произведено около 290 тыс. тонн подсолнечного масла, что является для страны абсолютным рекордом производства данной продукции за месячный период. Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в марте 2009 г. – более 260 тыс. тонн.

Существенно увеличить объемы производства подсолнечного масла в начавшемся сезоне стало возможно благодаря наращиванию мощностей по переработке, а также высокому спросу со стороны импортеров.

В настоящий момент нашим агентством потенциал производства подсолнечного масла в 2009/10 МГ оценивается на уровне 2,6 млн. тонн против 2,7 млн. тонн в 2008/09 МГ.

Встретиться с ведущими украинскими производителями подсолнечного масла вы сможете в рамках восьмой международной конференции «Масложировая промышленность-2009. Производство, переработка, маркетинг» 2-4 декабря, АР Крым, г. Ялта, отель Palmira Palace.

Напомним, что свое участие в конференции уже подтвердили такие крупные украинские производители, как Кернел-Трейд, Пологовский МЭЗ, ПГ «Виоил», Коровоградолия, Мелитопольский МЭЗ, УкрОлия, Нежинский ЖК и др.