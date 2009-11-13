В Украине собрано более 46,6 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 12 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 46,63 млн. тонн зерна, сообщает ИА Зерно он-лайн.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,2 млн. га, или 98%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 30,7 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали почти 8,88 млн. тонн кукурузы с площади более 1,77 млн. га, что составляет 84% от плана, при средней урожайности 50,1 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника. К указанной дате намолочено почти 6,55 млн. тонн семян при средней урожайности 15,8 ц/га.

Также намолочено почти 980 тыс. тонн сои с 592 тыс. га. Урожайность составляет 16,5 ц/га.

Кроме того, к 12 ноября т.г. аграрии накопали почти 9,8 млн. тонн сахарной свеклы с 313 тыс. га, при этом вывезено почти 9,17 млн. тонн корнеплодов.

По состоянию на отчетную дату т.г. в Украине посеяно почти 8,08 млн. га озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 103% от прогноза. В частности, на отчетную дату посеяно более 6,3 млн. га озимой пшеницы, или 100,3% от прогноза, 1,37 млн. га ячменя (136% от прогноза), 305 тыс. га ржи (66% от прогноза).