Урожай пшеницы в России составит 59,5 млн т

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз сбора пшеницы в России в текущем сельскохозяйственном году (с июля 2009 по июнь 2010) до 59,5 миллиона тонн. Октябрьский прогноз составлял 57,5 миллиона тонн. Как сообщается в отчете ведомства, причиной пересмотра ожиданий стали, прежде всего, высокие урожаи в Сибири, сообщает Агро Перспектива.

Прогноз экспорта пшеницы повышен с 16,5 до 18 миллионов тонн, оценка сбора фуражного зерна снижена с 32,1 до 31,8 миллиона тонн.

Российский Минсельхоз ожидает, что валовой урожай зерна в стране в текущем году составит от 90 до 93 миллиона тонн против рекордных 108,1 миллиона тонн годом ранее.