«Сахарный союз «Укррос» и «Укррос-зерно» завершили сев озимых

Агрофирмы ОАО «Сахарный союз «Укррос» и ООО «Укррос-зерно» завершили сев озимых культур на площади 31 тыс. га. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что наибольшая площадь отведена под озимую пшеницу – 24 тыс. га (прирост по сравнению с прошлым годом 4%). Озимый ячмень посеян на 2,9 тыс. га (+81%), озимый рапс – 2,4 тыс. га (+69%), другие озимые культуры – 1,7 тыс. га (+8%).

Также сельхозпредприятия продолжают уборку кукурузы и сахарной свеклы. Уборка кукурузы завершена на площади 5 тыс. га (59% от плана), сахарная свекла выкопана с площади 14 300 га (85% от плана).

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос»» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли.

Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 925 830 грн.

Ранее компания заявляла о планах объединения с ОАО «Укррос-зерно».

ООО «Укррос-зерно» создано в 1999 году для ведения работы на сельскохозяйственном рынке Украины. На сегодняшний день «Укррос-зерно» координирует работу 5-ти агрофирм (до 30 тыс. га): ООО «Богатырь», ООО Агрофирма «Зоря», ЗАО «Аграрный дом», ООО «Дружба», ООО «Агро-Степ» и двух элеваторов ОАО «Гуляйпольский элеватор» (Запорожская обл., объем хранения - 60 тыс. тонн) и ЗАО «Веселиновское зерноприемное предприятие» (Николаевская обл., 30 тыс. тонн).