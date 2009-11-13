Аграрии Харьковской области собрали более 2,5 млн. т зерна

Аграрии Харьковской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрано более 2,5 млн. тонн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, на полях Харьковской области завершились уборочные работы. Обмолочено 2 млн. 546 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, завершена подготовка почв под весенний сев, а также засеяны озимыми культурами 484,5 тыс. га.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что сельхозпроизводители области продолжают активную реализацию зерновых культур. По состоянию на 12 ноября, за пределы области вывезено и реализовано 1 млн. 492 тыс. 301 тонна зерна. В том числе, лишь за прошлую неделю – 21,1 тыс. тонн.