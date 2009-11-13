Экспорт зерна поддерживает внешнюю торговлю Украины

Экспорт зерна в настоящее время продолжает поддерживать внешнюю торговлю Украины.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в сентябре 2009 года экспорт зерна продолжал набирать силу благодаря поступлению нового урожая. Экспорт зерновых культур за месяц составил 348 млн. долларов, что является самым крупным месячным показателем с ноября 2008 года, отметил экономист.

Тем не менее, сообщил А.БЛИНОВ, в сентябре экспорт зерновых сократился на 40,8% в годовом исчислении, поскольку в этом году мировые цены на зерно сильно упали. В течение 9 месяцев т.г. мировые цены на пшеницу снизились на 28%, напомнил экономист. К тому же, урожай зерна в прошлом году был на 20% выше нынешнего, подчеркнул А.БЛИНОВ. При этом экспорт удобрений остается очень вялым: в сентябре за границу было поставлено удобрений лишь на 43 млн. долларов, что соответствует падению на 80% (год к году), добавил он.

Экономист ожидает, что небольшой дефицит торговли товарами будет компенсироваться профицитом торговли услугами не только в сентябре, но и в оставшиеся месяцы 2009 года. Таким образом, он прогнозирует дефицит торговли товарами и услугами по итогам текущего года на уровне 1,7 млрд. долларов, что соответствует дефициту за 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-сентябрь 2009 года уменьшилось в 3,5 раза – до 4 млрд. 092,1 млн. долл. против 14 млрд. 340,1 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе-сентябре 2008 года – 0,79).

За январь-сентябрь 2009 года экспорт товаров составлял 27 млрд. 478,2 млн. долл., импорт – 31 млрд. 570,3 млн. долл. или 51,3% и 46,5%, соответственно, сравнительно с январем-сентябрем 2008 года. В частности, в общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 4,3% до 9,2%.

В сентябре 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 739,6 млн. долл., импорт – 4 млрд. 067,4 млн. долл., что, по сравнению с показателем сентября 2008 года, составляет 56,1% и 48,3%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам сентября текущего года составило 327,8 млн. долл. (в сентябре 2008 года - также отрицательное - 1 млрд. 756,8 млн. долл.).