Госпотребстандарт запретил реализацию 6 партий шоколадных конфет

На протяжении третьего квартала т.г. инспекторы Госпотребстандарта Украины провели 9 проверок, проинспектировав 40,2 тонн шоколадных изделий и конфет во время производства и хранения на общую сумму 504 тыс. 480 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что по результатам проверок была запрещена реализация 6 партий продукции стоимостью 451 тыс. 163 грн.

Наиболее распространенными среди выявленных нарушений производства и хранения продукции были нарушения маркировки, требований по упаковке, несоответствие органолептических показателей и несоблюдение условий хранения.

В частности, на одном из ровенских предприятий во время производства фруктово-ягодного драже "Морские камни" были установлены нарушение периодичности контроля содержания синтетических красителей. На другом предприятии в Донецкой обл. было обнаружено несоответствие подсолнечной халвы "Ванильная" требованиям по органолептическим показателям.

По результатам проверок наложено 4 штрафа на общую сумму 2 тыс. 492 грн. и 3 административных штрафа на общую сумму 765 грн.