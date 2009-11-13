Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников сельского хозяйства с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства.

Об этом сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Выполняя свою святую обязанность кормильца, вы крепите экономику государства, наращиваете объемы производства продукции. От результатов вашего труда в значительной мере зависят жизнедеятельность государства, его продовольственная безопасность, благосостояние и процветание каждой украинской семьи», - говорится в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила работников отрасли за добросовестный и эффективный труд, «за то, что даже в условиях мирового финансового кризиса ваша отрасль стабильно развивается».

«Правительство делает все возможное, чтобы повысить уровень вашей жизни и создать все условия для возрождения села. Убеждена, что совместными усилиями и настойчивым трудом мы достигнем поставленной цели», - отмечается в поздравлении.

*** День работников сельского хозяйства отмечается в Украине согласно Указу Президента (№ 428/93 от 7 октября 1993 года) ежегодно в третье воскресенье ноября как профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.