Производство мяса в Кировоградской области сократилось

В январе-октябре 2009 года производство мяса в Кировоградской области, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, сократилось на 9,7% - до 44,7 тыс. тонн, производство яиц - на 3,4% - до 389,4 млн. шт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В то же время, за указанный период хозяйства всех категорий области увеличили производство молока на 0,6% (всего выработано 310,1 тыс. тонн).

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 141,1% (в прошлом году – 104,9%).

С начала года в области увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота на 8,3% - до 148,5 голов, в том числе коров – на 1,2% (74,8 тыс. голов).

Поголовье свиней в Кировоградской области за 10 месяцев т.г. выросло на 10% - до 241,6 тыс., овец и коз – на 20,1% - до 47,9 тыс., поголовье птицы всех видов - на 27,7%, до 5434,2 тыс. голов.

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в области увеличилась продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) увеличился на 255 кг (на 8,8%) и составил 3 168 кг. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле увеличился на 66 кг – до 471 кг, свиней – на 18 кг – до 273 кг.