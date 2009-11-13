"Данон" намерен выйти на молочный рынок Беларуси

Французская компания "Данон" рассматривает возможность организации производства молочной продукции в Беларуси, сообщил журналистам в четверг в Минске генеральный директор региона Восточная Европа и Центральная Азия компании "Данон" Филип Кегельс, сообщает Агро Перспектива.

"У нас есть намерение, которое мы обсуждаем", - сказал он, пояснив, что речь может идти о производстве в Белоруссии импортируемой в настоящее время продукции. "Мы обсуждаем, как сделать качественный продукт здесь", - рассказал Ф.Кегельс о намерении компании.

Он подчеркнул, что в Беларуси имеются хорошие условия для такого производства. "Условия сейчас хорошие: имеется качественное сырье, дисциплинированные люди, работающие здесь на предприятиях", - заметил Ф.Кегельс, подчеркнув, что для компании это является ключевыми факторами.

Он добавил, что в случае принятия решения о производстве в Беларуси молочной продукции "Данон" проект может быть реализован за 18 месяцев.