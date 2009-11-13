ЕС: объем экспортных лицензий на зерновые отстает

Согласно официальным данным, с начала сезона по 10 ноября т.г. Еврокомиссия по зерновым выдала лицензии на экспорт зерновых общим объемом 8,1 млн. тонн против 13,2 млн. тонн за аналогичный период прошлого МГ, сообщает АПК-Информ.

В частности, были выданы лицензии на экспорт 6,6 млн. тонн мягкой пшеницы (против 8,8 млн. тонн за аналогичный период прошлого сезона). При этом только за минувшую неделю объем лицензий на зерновую составил 415 тыс. тонн.

Кроме того, за первые 19 недель текущего МГ общий объем импортных лицензий зерновых составил 3,9 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн ниже показателя на аналогичную дату 2008 года. В свою очередь, импорт пшеницы за указанный период составил 2 млн. тонн.