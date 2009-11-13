Производство картофеля в Кировоградской обл. упало на 11,7%

По состоянию на начало ноября, производство картофеля в Кировоградской области уменьшилось на 11,7% - до 426,4 тыс. тонн, овощей открытого грунта - на 4,4% - до 232,3 тыс. тонн, по сравнению с показателями годом ранее.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Урожайность картофеля составила 100 ц с 1 га, других овощей – 138 ц с 1 га. Производство картофеля и овощей в области сосредоточено в хозяйствах населения на 99,8% и 93,8% соответственно.

Также, по информации облстата, сахарная свекла (фабричная) в регионе собрана на площади 9,8 тыс. га (82,2% посевов). Выкопано 274,1 тыс. тонн корней, что на 28,9% меньше, чем на начало ноября 2008 года, урожайность составила 280 ц с 1 га (331 ц/га в 2008 году).