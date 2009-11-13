В Киеве откроется второй «Ашан»

17 ноября в Киеве откроется второй гипермаркет «Auchan».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общая площадь нового гипермаркета «Ашан Радужный» составляет около 18 450 кв. м, торговая площадь - около 11 450 кв.м.

В гипермаркете создано 378 рабочих мест. Новый гипермаркет «Ашан» станет пятым в Украине.

В компании отметили, что в новом магазине «Ашан» внедряет новую для Украины концепцию «гипермаркет-дискаунтер».

По данным компании, 11 ноября т.г. открылся гипермаркет «Ашан» в Запорожье, а 22 октября – в Кривом Роге.

Как сообщал УНИАН, гипермаркеты «Ашан» вместо закрывшихся гипермаркетов «О’КЕЙ» станут якорными арендаторами в первой очереди ТРЦ “Sky Mall” в Киеве, ТРЦ “Солнечная галерея” в Кривом Роге и в ТРЦ “City Mall” в Запорожье.

Справка УНИАН. Компания «Ашан» была создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня Группа компаний «Ашан» представлена в 12 странах мира, включает в себя 489 гипермаркетов, 739 интегрированных супермаркетов и сеть из 1500 магазинов-специалистов, работающих по франчайзингу.

В Украине компания работает с 2008 года. Первый гипермаркет был открыт в Киеве, второй – в Макеевке Донецкой области.