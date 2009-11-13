Бюджетная поддержка агросектора Крыма сократилась

За 9 месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, финансирование АПК Автономной Республики Крым из Государственного бюджета Украины сокращено более чем в два раза (2009 г. - 74,9 млн. грн., 2008 г. - 175,2 млн. грн.)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

"Принятый на этот год Госбюджет является пагубным для многих отраслей украинской экономики и особенно - аграрной. В Госбюджете-2009 по отрасли АПК по Украине исключены затраты по восьми бюджетным программам на общую сумму в 380,6 млн. грн. Кроме того, более чем в 4 раза - с 6,7 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн. - уменьшены расходы по шести программам, направленным на развитие предприятий АПК, что в условиях кризиса ставит под угрозу продовольственную безопасность страны", - отмечается в сообщении.

В то же время, по информации министерства, для финансирования антикризисных мер в сельском хозяйстве Крыма правительством АРК планируется выделить из бюджета автономии на 2009 год 10,6 млн. грн., что на 4,1 млн. грн. больше, чем было в 2005 году (6,5 млн. грн.) В том числе, на проведение гипсования солонцеватых земель предусмотрено 0,3 млн. грн., финансирование программы "Собственный дом" - 1,4 млн. грн., развитие инфраструктуры аграрного рынка, организацию и проведение ежегодных выставок-ярмарок продукции предприятий АПК - 0,1 млн. грн., организацию противоградовых мероприятий и работ по искусственному увеличению осадков - 1,7 млн. грн., расходы на подготовку кадров массовых и рабочих профессий - 6,9 млн. грн.

"Правительство Автономной Республики Крым полагает, что в условиях экономического кризиса сельскому хозяйству должна быть гарантирована государственная поддержка, что положительно скажется на объемах производства, а, значит, и на доходах работников агропромышленного комплекса", - отмечается в сообщении Министерстве аграрной политики АРК.