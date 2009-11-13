Забраковано 24% кондитерских изделий

Инспекторы Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) на протяжении девяти месяцев 2009 года проверили 91,5 тонны мучных кондитерских изделий на сумму 571,8 тыс. грн. Из них требованиям нормативных документов не отвечало 21,9 тонны продукции на сумму 204,7 тыс. грн., что составляет 24% проверенных кондитерских изделий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, на протяжении января-сентября этого года было проведено 240 проверок предприятий и выявлен ряд нарушений, в частности, нарушение контроля показателей качества готовой продукции (78% предприятий-нарушителей); нарушение требований маркировки (61%); несоответствие органолептических показателей (25%); нарушение использования средств измерительной техники (18%); нарушение контроля показателей безопасности готовой продукции (17%); несоответствие физико-химических показателей (16%); несоблюдение контроля качества сырья (11%); нарушение условий хранения сырья (4%); несоответствие микробиологических показателей (2%); нарушение требований упаковки (2%); изъяны товаро-сопроводительной документации (1%).

В частности, на одном из житомирских предприятий в партии мучных изделий было выявлено нарушение микробиологических показателей, а в партиях тортов «Таврический» и «Пражский» одного из крымского производителей были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Отмечается, что такие нарушения стали возможными, в частности, в результате неудовлетворительного контроля за технологическим процессом, нарушения санитарных норм и неудовлетворительного состояния технологического оборудования.

По результатам проверок выдано 202 предписания об устранении выявленных нарушений; на 155 субъектов хозяйствования наложены штрафы на общую сумму 159 тыс. 880 грн. за реализацию продукции, которая не отвечала требованиям нормативных документов; составлено 105 протоколов об административных правонарушениях в отрасли стандартизации; 96 предприятиям запрещена реализация всей продукции; 86 предприятиям запрещена реализация 13,6 тонны продукции на сумму 107,3 тыс. грн.; составлено 25 протоколов об административных правонарушениях в отрасли метрологии.