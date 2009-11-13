В Крыму продукты питания подорожали на 10%

В Автономной Республике Крым продукты питания с начала года подорожали на 9,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, среди продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на табачные изделия – 68,2%, сахар – 66,4%, чай – 43,8%, какао – 34,1%, соль и пряности – 31,8%.

Цитрусовые выросли в цене на 29,9%, шоколад – на 25,5%, пиво – на 23,7%, сливочное масло – на 19,6%, фруктовые соки – на 13,5%, свежая и замороженная рыба – на 11,8%, свинина, мясо птицы, говядина – на 11,5%, 9,8% и 3,5% соответственно. Лук, морковь, свекла, грибы подорожали на 11,3%, хлеб – на 8,6%, макаронные изделия – на 7,6%, рис – на 6,7%.

Вместе с тем, снизились цены на свежую капусту – на 43,8%, яйца – на 16%, бананы – на 12,4%, картофель – на 11,2%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-сентябре 2009 года продукты питания подорожали на 9,8%. В октябре 2009 года индекс инфляции (индекс потребительских цен) составил 100,2%, с начала года – 112,7%.