Житомирский облсовет утвердил программу поддержки сельхозкооперативов

Сегодня депутаты Житомирского облсовета утвердили областную Программу поддержки развития сельскохозяйственных кооперативов до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, эту программу презентовал на сессии облсовета начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, этот документ разработан в рамках выполнения соответствующего постановления Кабинета министров (№557 от 03.06.2009 г. - УНИАН) и направлен на создание широкой сети сельхозкооперативов в регионе.

При этом Н. ДИДКОВСКИЙ уточнил, что новую программу планируют выполнять в 3 этапа: первый - в этом году, второй - в 2010-2011 гг., третий - с 2012 по 2015 год. "Для реализации принятой сегодня областной Программы поддержки развития сельскохозяйственных кооперативов Житомирской области до 2015 года необходимо в целом 288 млн. грн. финансовых ресурсов, в том числе 259 млн. грн. средств Госбюджета, 14,5 млн. грн.- областного бюджета и столько же - средств других источников финансирования", - сказал Н.ДИДКОВСКИЙ.

Он также сообщил, что на данный момент в Житомирской области зарегистрировано в целом 90 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, причем 8 из них созданы в апреле этого года.

Справка УНИАН. За прошлый год сельскохозяйственными кооперативами Житомирской области оказано услуг на 882 тыс. грн., а за 6 месяцев этого года - на сумму в 246 тыс. грн., что на 159 тыс. грн. меньше аналогичного периода 2008 года).

Напомним, что правительство Украины предлагает создавать сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы как неприбыльные организации, образованные физическими лицами.