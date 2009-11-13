Бердичевский завод безалкогольных напитков выставят на продажу

Житомирский облсовет разрешил региональному отделению Фонда госимущества Украины (ФГИУ) продажу на фондовых биржах 25,105% пакета акций АО "Бердичевский завод безалкогольных напитков".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на сессии облсовета.

В частности, речь идет о разрешении ФГИУ продать за денежные средства на фондовых биржах пакет акций в количестве 807 500 штук. Этот пакет является собственностью территориальных громад сел, поселков и городов области (речь идет о уставном капитале АО). Предусмотрена также продажа пакета акций с поэтапным снижением цены до минимального уровня, предусмотренного украинским законодательством.

Данное решение принято в связи с тем, что предложенный для продажи на Украинской международной фондовой бирже пакет акций АО "Бердичевский завод безалкогольных напитков" не был продан в октябре этого года из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей.

Справка УНИАН. АО "Бердичевский завод безалкогольных напитков" специализируется на выпуске пива, безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Свою продукцию он отправляет в страны ближнего зарубежья, по области и по Украине.