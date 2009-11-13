Ющенко поддержал отсрочку запрета на продажу домашних продуктов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об отсрочке до 1 января 2015 года запрета на реализацию на агропродовольственных рынках продукции домашнего производства и подворного забоя.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 октября приняла Закон “О внесении изменения в пункт 1 раздела ХІ "Заключительные положения" Закона Украины "О беспечности и качестве пищевых продуктов".

Ранее предусматривалось, что запрет на продажу на рынках мясо-молочных продуктов собственного производства начнет действовать с 1 января 2010 года. Принятие данного закона необходимо было для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

В то же время, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить государственную программу создания и открытия пунктов закупки молока и убойно-санитарных пунктов животных, которые содержатся в домохозяйствах, а также ежегодно предусматривать финансирование мероприятий соответствующей программы в проекте государственного бюджета.