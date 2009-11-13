На Кировоградщине собрано и обмолочено 92,7% посевов зерновых

По состоянию на 2 ноября 2009 года аграриями Кировоградской области собрано и обмолочено 92,7% посевов зерновых и зернобобовых культур с площади 817,2 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Всего в области обмолочено 2397,9 млн. тонн зерна, что на 13,8% меньше, чем в прошлом году. Сельскохозяйственными предприятиями обмолочено 1890,4 тыс. тонн (на 15,9% меньше), хозяйствами населения – 507,5 тыс. тонн (на 5% меньше).

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области уменьшилась на 6,4 ц/га и составила 29,3 ц/га.

Кукурузу на зерно убрано с площади 87,7 тыс. га или 64,7% посевов, получено 411,9 тыс. тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,7 ц и составила 46,9 ц/га.

Подсолнечник убран с площади 365 тыс. га или 89,4% посевов, намолочено 667,6 тыс. тонн семян. Средняя урожайность увеличилась с 16,1 ц/га до 18,3 ц/га.