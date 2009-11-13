В Харьковской обл. увеличено поголовье овец

В январе-октябре 2009 года в Харьковской области поголовье овец увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составило 10,7 тыс. голов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, в январе-октябре 2009 года в сельхозпредприятиях Харьковской области увеличилось поголовье овец и по состоянию на 1 ноября в области насчитывается 10,7 тыс. голов, что на 1,2 тыс. голов, или на 13%, больше соответствующего периода 2008 года и на 809 голов (на 10%) голов больше, чем было на начало года.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что наибольший прирост поголовья наблюдается в хозяйствах Змеевского (на 792 головы), Барвенковского (на 307 голов) и Харьковского (на 209 голов) районов области.

В.ЗВЕРЕВ акцентировал, что овцеводство – традиционная отрасль сельского хозяйства Харьковской области и «безусловно имеет большие перспективы» развития.