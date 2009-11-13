В Сумской обл. производство агропродукции выросло

Производство валовой продукции сельского хозяйства в Сумской области в январе-октябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. увеличилось на 1,7%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, по состоянию на начало ноября всеми категориями хозяйств региона собрано зерновых и зернобобовых культур 1 млн. 811,2 тыс. тонн, что составляет 92,8% к соответствующей дате 2008 года, сахарной свеклы (фабричной) – 187,3 тыс. т (62,3%), подсолнечника – 99,7 тыс. т (87,8%), картофеля – 986,8 тыс. т (110,2%), овощей открытого грунта – 186,0 тыс. т (162,6%).

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Сумской области составила 30,6 ц/га, сахарной свеклы (фабричной) – 380 ц/га, подсолнечника – 17,7 ц/га, картофеля – 155 ц/га, овощей открытого грунта – 199 ц/га, что выше общегосударственных показателей.

В январе-октябре 2009 г. всеми категориями хозяйств было произведено (реализовано на убой скота и птицы в живом весе) 42,0 тыс. т мяса, что составляет 89,6% к соответствующему периоду прошлого года, молока – 397,1 тыс. т (100,1%), яиц – 245,4 млн. шт. (97,6%).