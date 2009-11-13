Аграрии Винницкой обл. увеличили посевы озимых на 5%

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в этом году увеличили посевы озимых на 5%, или 34,9 тыс. га, по сравнению с прошлым годом – до 554,488 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, озимый рапс посеян на площади 130,156 тыс. га, что составляет 100,1% от запланированных 130,021 тыс. га. Аграрии области посеяли 344,153 тыс. га озимой пшеницы, 8,583 тыс. га ржи, 57,48 тыс. га ячменя и 0,637 тыс. га тритикале.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Винницкой области увеличили площади посевов озимых на 12,65%, или 59,218 тыс. га, по сравнению с 2007 годом – до 527,243 тыс. га.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.