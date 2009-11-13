В Тернопольской обл. запасы зерна увеличились на 22%

В Тернопольской области запасы зерна на 1 ноября 2009 года увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 689,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы в области увеличились на 34,4% – до 423,9 тыс. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях на 1 ноября т.г. было в наличии 486 тыс. тонн зерна, что на 6,9% больше, чем на 1 ноября 2008 года, в том числе пшеницы – 272,4 тыс. тонн (на 5,5% больше).

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия на 1 ноября 2009 года имели в наличии 203,1 тыс. тонн зерна, в т.ч. зерноперерабатывающие – 37,4 тыс. тонн, зернохранящие – 165,7 тыс. тонн.

Запасы семян подсолнечника на 1 ноября 2009 года составили 6,344 тыс. тонн, из них 95% хранились непосредственно в аграрных предприятиях.