Украина провела переговоры по Соглашению о свободной торговле

В Женеве с 3 по 6 ноября проходил третий раунд переговоров о заключении Украиной Соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, делегации сторон при участии экспертов Постоянного представительства Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве продолжили согласование разделов проекта Соглашения о свободной торговле в рамках шести отдельных рабочих групп.

В сообщении указывается, что стороны достигли существенного прогресса по всем направлениями переговорного процесса, особенно в рабочих группах по вопросам торговли товарами, в том числе сельскохозяйственными, доступа к рынку услуг.

Кроме того сообщается, что были достигнуты договоренности относительно текста будущего соглашения в разделах инвестиций и конкуренции, гармонизации законодательства и институциональных положений.

Также, по информации Минэкономики, во время переговоров участники активно обсуждали вопрос обеспечения доступа к рынку государственных закупок. В частности, при технической и финансовой помощи Швейцарии для десяти украинских экспертов со 2 по 4 ноября был проведен учебный семинар по организации системы государственных закупок в странах ЕАСТ.

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в феврале 2010 года в Киеве.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.