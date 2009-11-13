В Полтавской обл. кредитование АПК сократилось на 61%

Предприятия агропромышленного комплекса Полтавской области по состоянию на начало ноября 2009 года получили 450,6 млн. грн. кредитов, что на 60,71%, или 698,4 млн. грн., меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, средневзвешенная процентная ставка по предоставленным кредитам составляет 22,9%.

«Из государственного бюджета в область на развитие сельского хозяйства поступило 37,1 млн. грн., что на 125,2 млн. грн. меньше аналогичного периода 2008 года. Из них использовано 34,6 млн. грн., или 93,3%», – сказал А.СЕНЬ.