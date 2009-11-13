В Тернопольской обл. выросла реализация молочной продукции

Сельскохозяйственные предприятия Тернопольской области в январе-октябре 2009 года реализовали 24,937 тыс. тонн молока и молочной продукции, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, цена реализации молока и молочной продукции аграрными предприятиями за 10 месяцев т.г. уменьшились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,84 тыс. грн. за тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2009 года аграрные предприятия Тернопольской области увеличили объемы реализации молока и молочной продукции на 22% – до 22,72 тыс. тонн.