Винницкий масложиркомбинат получил лицензию

ОАО "Винницкий масложировой комбинат" получил лицензию на производство теплоэнергии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, соответствующее решение принято 12 ноября текущего года на заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

«Выдать лицензию на право проведения деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии ОАО „Винницкий масложировой комбинат”, установленная мощность - 15,5 Гкал/ч», - сказано в сообщении.

Лицензия выдана сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. Винницкий масложиркомбинат специализируется на переработке подсолнечника и сои и производстве растительных масел, жиров и майонезов. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать до 100 тыс. тонн масличных культур в год.

Предприятие входит в состав винницкой промышленной группы "Виолия", которая создана в 2006 году на основе агропромышленного подразделения компании "КМТ". В состав "Виолия" входят также Черновицкий масложировой комбинат, 6 хлебоприемных предприятий и элеваторов, 2 комбикормовых завода в Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. "Виолия" контролирует около 10% рынка растительного масла в Украине.

Винницкий масложиркомбинат в 2008 году увеличил убытки на 47,25%, или на 5,313 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 16,557 млн. грн., сократив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 5,08%, или на 2,981 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 55,668 млн. грн.