УКАБ: Закупочные цены на молоко в Украине растут

Тенденция повышения закупочных цен на молоко на украинском рынке продолжается, при этом наиболее высокую цену сельхозпроизводителям предлагают перерабатывающие предприятия, ориентированные на экспорт произведенной продукции. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка молока, который проводит ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), сообщает АПК-Информ.

Наиболее привлекательную цену производителям молока предлагают перерабатывающие компании, которые специализируются, в основном, на производстве и экспорте сыра, в первую очередь в Российскую федерацию и Казахстан. Снижение предложения молочного сырья в осенне-зимний период обостряет конкуренцию, а цена на молоко высшего сорта достигает порой 3,40 грн/кг.

«Вместе с тем, - комментирует ситуацию эксперт аграрных рынков УКАБ Инна Ильенко, - цена на молоко в некоторых центральных областях по сравнению с началом осени существенно не изменилась и составляет 2,40 грн/кг молока высшего сорта. При этом, в западнях регионах, несмотря на постепенное повышение цен на молоко, они остаются самыми низкими и в среднем достигают 2,20 грн/кг.»

Стоит отметить, что дополнительным стимулом к повышению закупочных цен на молоко послужило повышение цен на сухое молоко на мировом рынке и удорожание масла в Украине. При этом, по данным Госкомстата Украины, повышение цен на остальные молочные продукты (молоко, сыры кисломолочные) в октябре составило в среднем около 3% по сравнению с сентябрем.

Тенденции постепенного повышения цен прослеживаются и на европейском рынке. Так, по данным объединения «Европейские производители молока» (EDF), цены на молоко в Европе повышаются, и в сентябре средняя цена находилась на уровне 26,74 евро за 100 кг молока.