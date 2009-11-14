Инновационные решения для масложировой промышленности

Ни для кого не секрет, что применение инновационных технологических решений в масложировой промышленности дает неоспоримое преимущество перед конкурентами. Сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, преимущество имеют те компании, которые своевременно внедряют передовые технические и технологические решения, имеют наилучшие качественные параметры продукции и меньшую ее себестоимость, сообщает АПК-Информ.

Поэтому знакомство с инновационными предложениями для масложировой промышленности является естественной потребностью участников рынка.

В рамках конференции «Масложировая промышленность-2009. Производство, переработка, маркетинг» (2-4 декабря, АР Крым, г. Ялта, отель Palmira Palace) свои предложения участникам мероприятия представят НПФ «Люмэкс» (Россия) – доклад «Высокоэффективные экспресс-анализаторы качества семян рапса»; компания «Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ» (Германия) – доклад «Технология двукратного прессования масличных семян»; компания «Cimbria Sket» (Германия) – доклад «Современная технология дистилляции (рафинации) глицерина».