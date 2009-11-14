Импортный спрос на сыр в России остается высоким

Стоимость импорта сыра Чеддер Россией в сентябре 2009 увеличилась на 16,4% по сравнению с сентябрем 2008 и составила 66,562 млн. евро, в то время как стоимость импорта сливочного масла Россией в сентябре 2009 сократилась на 42,5% по сравнению с сентябрем 2008 и составила 6,482 млн. евро, сообщает Агро Перспектива.

Средняя импортная цена на сыр в сентябре этого года составила 2637 евро/т, что на 15% меньше по сравнению с сентябрем 2008, средняя цена импортного масла в сентябре сократилась на 13% и составила 1670 евро/т.