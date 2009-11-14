Завтра в Украине сохранится сухая, холодная погода

Завтра почти на всей территории Украины сохранится сухая, холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 15 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточных областях, на севере Левобережья, днем на Закарпатье и в Прикарпатье небольшие дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Ночью и утром в восточной части и западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, побережье морей и в восточных областях 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части - 6-11° тепла

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.