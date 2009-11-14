Великобритания значительно увеличила экспорт сыра

Экспорт Великобританией мягких сыров в страны Евросоюза увеличился в 5 раз за период с января по август 2009 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввиду ослабления фунта, сообщает Агро Перспектива.

Самый значительный рост поставок за 8 месяцев текущего года наблюдался в Германию, Францию, Бельгию и Италию.

Так, импорт сыра Германией в январе-августе 2009 увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3500 тонн. Импорт сыра Францией за аналогичный период увеличился на 23% и составил 3150 тонн. Бельгия увеличила импорт сыра с Великобритании на 70% (1950 тонн). Италийский импорт сыра за 8 месяцев 2009 вырос на 32% и составил 1777 тонн.

Некоторые страны Евросоюза сократили импорт мягких сыров с Великобритании. Так, голландский импорт сыров за январь-август 2009 сократился в 5 раз и составил 1977 тонн, импорт сыра Испанией в январе-августе 2009 составил 627 тонн против 1815 тонн в январе-августе 2008 (-65%).