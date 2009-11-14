Увеличить производство пшеницы в США можно за счет ГМ-семян

Использование генномодифицированных семян является основным способом, который позволит увеличить валовой сбор пшеницы в США на 20% к 2018г. Об этом заявил генеральный директор Национальной ассоциации производителей пшеницы Daren Coppock, сообщает Агро Перспектива.

Из-за относительно низкой рентабельности по сравнению с соей и кукурузой площадь сева американской пшеницы значительно уменьшилась. Чистая прибыль от выращивания сои или кукурузы достигает $250-300 на акр. Прибыль от выращивания пшеницы составляет $100 на акр.

Урожайность ГМ-пшеницы намного выше, чем традиционных сортов. Широкое использование ГМ-семян позволит повысить рентабельность производства пшеницы и ее привлекательность для фермеров.