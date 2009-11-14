Кабмин намерен поддержать аграриев при закупке удобрений

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым создать программу по закупке на IV квартал 2009 года удобрений для предприятий агропромышленного комплекса за счет льготных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли Украины.

«Мы просто с вами обязаны создать программу закупки удобрений для сельского хозяйства за счет льготных кредитов, чтоб мы имели возможность в четвертом квартале загрузить производство и дать возможность селянам по разумным ценам закупить удобрения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что после создания программы она намерена детально обсудить ее реализацию с Национальным банком.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что украинское сельское хозяйство имеет огромный потенциал для увеличения объемов производства, в частности, зерновых. И хотя урожай зерна в этом году несколько ниже, чем в прошлом, однако качество его значительно лучше – гораздо больше объемов зерна третьего, а не шестого класса, как в прошлом году.