В Тернопольской обл. на 5,7% снизились запасы кормов

В Тернопольской области запасы кормов в сельхозпредприятиях на 1 ноября т.г. уменьшились на 5,7%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., - до 65,8 тыс. т

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Тернопольской области, количество концентрированных кормов составило 31,4 тыс. т корм. од, что на 12% меньше, сравнительно с аналогичным периодом 2008 года.

В расчете на одну условную голову большого скота приходилось по 10,7 ц корм. Единиц кормов всех видов, в том числе, концентрированных – 5,1 ц кормовых единиц.