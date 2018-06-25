Акцизы на сигареты: дело - табак?

Президент одним из последних своих решений порадовал украинских курильщиков – ветировал очередное повышение акцизов на табачные изделия. Это спровоцировало шквал негодования со стороны инициаторов подорожания, которые в свою очередь обвинили гаранта в «темных связях» с табачными компаниями и безразличии к здоровью нации.

Президент против...

Здоровье нации в Украине стало особо популярной темой. Активисты все громче призывают к борьбе со вселенским злом в виде курения, употребления алкогольных напитков, пива и прочих «радостей жизни». Под этот шумок идет ожесточенная борьба за финансовые потоки - кто победит, в карман того они и потекут. Похоже, что единственным средством в войне с «эпидемией» нездорового образа жизни они считают повышение акцизов на эти «утехи». Чтобы отучить нацию от сигарет, они предлагают бить рублем по карману. И неудивительно, что борцы за деньги радостно примкнули к борцам за здоровый образ жизни - как-никак, за здоровье простых людей бороться почетнее, чем за денежки. Борьба, как и игра, здорово затягивает... И депутаты так увлеклись, что на протяжении 2008-2009 гг. повышали ставки акцизного сбора на табачные изделия 5 раз. В очередной, шестой раз, повысить акцизы на 36% помешал Президент, ветировавший принятый парламентом закон.

Свое решение он аргументировал тем, что повышение акцизных ставок может привести к сокращению производства. К слову, за 10 месяцев т.г. производство табачных изделий в Украине упало более чем на 13% - до 95 млрд. сигарет, по данным Госкомстата. Производители пророчили дальнейшее падение в случае роста налогового давления. Понятно, что спад производства и продаж (официальных) приводит к снижению поступлений в госбюджет, таких как налог на прибыль, НДС, начислений в местные бюджеты и т.д., не говоря уже об угрозе увольнения работников отрасли.

Вне закона...

Президент так считает, что повышение акцизов создаст риск ввоза в Украину контрабандной продукции. "Если дальнейшего повышения налогов не будет, то около 20% рынка будет черным, а если повысят, то мы потеряем за год 20% легального рынка", - отмечал еще в сентябре руководитель по корпоративным вопросам компании "Империал Табако Юкрейн" Юрий Кишко. Похоже, был прав, ведь сегодня не составляет больших проблем приобрести не совсем «белые» сигареты, моя коллега, например, стабильно покупает российский табак у бабушек в переходах. И они настолько дешевле "оригинала", что даже не вызывают сомнение в своей "серости".

При этом рассказы правительства об отсутствии контрабанды сигарет выглядят неубедительно. Особенно, когда после очередной порции красивой статистики различные ведомства начинают искать виновных в росте теневого рынка. Интересная ситуация выходит, например, с табачным сырьем. Оно не облагается акцизом, дабы избежать двойного налогообложения. Налоговая служба при этом заявляет, что таможня должна запретить импорт табака в Украину лицам, которые не зарегистрированы как производителями сигарет, дескать, они ввозят сырье для того, чтобы в подвалах выпускать «левые» сигареты. Таможня же заявляет, что не может запретить кому-либо импорт чего-либо – рынок же свободный, и просит соответствующие органы обеспечить более жесткий контроль внутреннего рынка. Крайних, как всегда, нет…

А о том, что законодательством запрещено изменение налоговой политики в течение бюджетного года, мы даже молчим - на такую "мелочь" правительство давно не обращает внимания. Некоторые парламентарии даже выступили с инициативой обратиться по этому вопросу в Конституционный Суд. О противозаконности изменения условий налогообложения менее, чем за 6 месяцев говорит и народный депутат, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. «Предприятия должны планировать свое развитие», - подчеркивает он, добавляя при этом, что в условиях постоянного изменения в сторону увеличения налоговых обязательств это делать невозможно, что в свою очередь «бьет по конкурентоспособности украинских производителей». «Власть первая должна выполнять законы», - считает он.

Борцы с курением критикуют решение Президента, мол, не заботится он о здоровье нации. По мнению председателя Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николая Полищука, повышение акцизов - эффективная мера. Он считает, что цена на сигареты для людей имеет чрезвычайно большое значение, ведь за счет этих мероприятий в Украине за 4 года удалось уменьшить количество курящих на 10% - до 31%, что составляет более миллиона граждан. "Никто не имеет права на то, чтобы увеличивать возможность заболеваемости и вымирания нации. Повышение акциза на табак позволяет нам уменьшить количество тех, кто курит, а значит, и количество заболеваемости и смертности людей", - подчеркивает Н.Полищук.

Оппоненты же говорят, что этот миллион не бросил курить, а попросту перешел на «левую» продукцию, часто сомнительного качества, так что заявлять о столь блестящих результатах наивно. И в том, что "левая", подпольная сигарета губит здоровье покруче, чем "правая" официальная - сомневаться не приходится.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Ляшко раскритиковал аргументацию Президента по ветированию данного законопроекта. «Во-первых, он считает, что повышение акцизов на табак приведет к увеличению контрабанды сигарет, второе - сокращение объемов производства, третье - уменьшение поступлений в бюджет, четвертое - увольнение работников», - заявил О.Ляшко, добавив, что все эти аргументы являются необоснованными и не выдерживают никакой критики. Почему не выдерживают, мы от О.Ляшко, к сожалению, так и не узнали…

«По моей информации, за ветирование данного закона на счета структур, которые проводят избирательную кампанию кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко, перечислено 5 млн. долл.», - заявил народный депутат.

Возникает вопрос, почему он, имея доказательства подобного, заявил об этом журналистам, а не компетентным органам. Ведь тут сквозь все буквы просвечивает коррупция и злоупотребление служебным положением высших должностных лиц. Или, может, нет у Ляшко никаких доказательств, а слова его обусловлены всего лишь тем, что принято у нас грязью поливать оппонентов, особенно в предвыборную кампанию… Поди ж ты, разберись. Столько всего сейчас приходится выслушивать прессе, что журналистам впору уже делать "предъяву" ньюзмейкерам, регулярно выдающим неподтверждающуюся или передернутую "чернуху" на оппонентов. К слову, вполне конкретную предъяву, в смысле подачи иска в суд за обман. Как говорил Остап Бендер, "из-за Вас я потерял веру в человечество, разве не стоит один миллион вера в человечество!..." Впрочем, за абсолютную точность цитирования я не ручаюсь, да и к нашим акцизам пора вернуться...

Со сбором налогов, по информации О.Ляшко, проблем не возникает. «За январь-октябрь 2008 года госбюджет от акцизов на табак и табачные изделия получил 2 млрд. 732 млн. грн. За январь-октябрь 2009 года - 7 млрд. 8 млн. грн. И это при том, что повышенные акцизы начали действовать с мая 2009 года», - сказал он, отметив, что деньги от повышения акцизов запланировано направить на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине, содержание заграничных представительств и финансирование Министерства обороны.

"Первоочередные" задачи...

Бороться с курением - важно и нужно. Но не только повышая акцизы и стоимость, а делая это разумно, не убивая отрасль (завезут из других стран), а воспитывая здоровое поколение, контролируя потоки продаж. Ведь сегодня для подростков, действия которых часто мотивированы влиянием сверстников, а не собственным выбором, не составляет никаких проблем купить в киоске или магазине сигареты. И это несмотря на то, что законом запрещено продавать алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. Так, может, пора выполнять законы. А на собранные акцизы открывать спортзалы, реформировать медицину, вводить новые предметы в школе… Направление этих средств на потребности МИДа, Минобороны и т.д. выглядит так, будто правительство пытается повышенными акцизами латать дыры в государственном бюджете, а собранные средства расталкивать по нужным статьям. "Очевидно, целью законопроекта стала одноразовая мобилизация налоговых поступлений, без учета долгосрочных негативных последствий для государственного бюджета из-за продолжающегося стремительного сокращения легального табачного рынка», - заявил директор отдела по корпоративным вопросам ЗАО "Филипп Моррис Украина" Константин Рябенко.

Интересно другое, что при «дерибане» акцизов о здоровье нации никто не вспоминает. Время покажет, до следующих выборов…

Лилия Коваль (УНИАН)