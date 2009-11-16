Аграрии Житомирщины за 10 мес. получили втрое меньше господдержки

Житомир. Из-за финансового кризиса за 10 месяцев 2009 года в Житомирскую область поступило втрое меньше средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на государственную поддержку сельскохозяйственного производства - 57,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА Николай ДЕЙСАН.

По его словам, за счет этих средств в регионе профинансировано 20 целевых программ. Также из этих средств денежную поддержку от государства получили 220 хозяйств области, еще 1,2 млн. грн. поступило в АПК региона из областного бюджета. Их направили на химическую мелиорацию земли в 16 хозяйствах и подготовку рабочих кадров, а также на поддержку программы "Собственный дом".