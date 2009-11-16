Аграрии посеяли 9,7 млн. га озимых

В Украине под урожай 2010 года озимые культуры на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 9,7 млн. га, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе зерновые на зерно посеяны на площади 8,2 млн. га (на 2,9% больше), рапс – на 1,4 млн. га (на 8,6% больше).

Сельскохозяйственные предприятия (кроме малых) для обеспечения проведения весенне-полевых работ в следующем году провели обработку земель на площади 4,8 млн. га (на 3,9% больше, чем в прошлом году).