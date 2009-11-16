ОАЭ изучит потенциал украинского аграрного сектора

Через две недели в Украину прибудет делегация Объединенных Арабских Эмиратов, которая будет изучать потенциал украинского аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Абу-Даби, представителями арабских и украинских бизнесовых кругов в ОАЭ.

Президент подчеркнул, что Украина чрезвычайно заинтересована в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в сельскохозяйственной сфере. По его мнению, ОАЭ также заинтересованы в подобном сотрудничестве, поскольку Украина владеет значительным процентом черноземных земель мира.

По словам В.ЮЩЕНКО, имеется колоссальный потенциал сотрудничества в этом секторе. Именно поэтому через две недели Украину посетит делегация высокого уровня, которая будет изучать возможности выращивания и переработки агрокультур.

Как сообщалось, ОАЭ выразили заинтересованность в использовании украинских сельскохозяйственных земель для выращивания агрокультур для своих нужд .