«Ашан» планирует открыть гипермаркет во Львове

Французская группа компаний «Ашан» в первом полугодии 2010 года планирует открыть гипермаркет во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по маркетингу компании «Ашан Украина» Фредерик МИОШ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, гипермаркет расположится в построенном торговом центре, его торговая площадь составит около 8 тыс. кв. метров.

Ф.МИОШ отметил, что других открытий в 2010 году в Украине компания не планирует.

Как сообщал УНИАН, гипермаркеты «Ашан» вместо закрывшихся гипермаркетов «О’КЕЙ» станут якорными арендаторами в первой очереди ТРЦ “Sky Mall” в Киеве, ТРЦ “Солнечная галерея” в Кривом Роге и в ТРЦ “City Mall” в Запорожье.

Справка УНИАН. Компания «Ашан» была создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня Группа компаний «Ашан» представлена в 12 странах мира, включает в себя 489 гипермаркетов, 739 интегрированных супермаркетов и сеть из 1500 магазинов-специалистов, работающих по франчайзингу.

В Украине компания работает с 2008 года. Первый гипермаркет был открыт в Киеве, второй – в Макеевке Донецкой области.