В Украине производство хлебобулочных изделий снизилось
16:06, 16 ноября 2009Агро
1 0
За 10 месяцев на 8%
В Украине в январе-октябре 2009 года объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 465 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, в октябре было произведено 150 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,4% больше показателя за сентябрь 2009 года и на 7,4% меньше показателя за октябрь 2008 года.
Справка УНИАН. В Украине в 2008 году объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 903 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2007 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter