В Украине производство хлебобулочных изделий снизилось

В Украине в январе-октябре 2009 года объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 465 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре было произведено 150 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,4% больше показателя за сентябрь 2009 года и на 7,4% меньше показателя за октябрь 2008 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2008 году объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 903 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2007 году.