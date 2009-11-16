В Винницкой обл. поголовье свиней возросло

В хозяйствах всех категорий Винницкой области за январь-октябрь 2009 года поголовье свиней возросло на 5,8%, или 21,555 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и на 1 ноября т.г. составило 393,2 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, поголовье крупного рогатого скота за отчетный период сократилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 390,2 тыс. голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 2,5% – до 97,5 тыс. голов.

Кроме того, на 1 ноября т.г. поголовье овец и коз увеличилось на 3% – до 44,9 тыс. голов, а поголовье птицы сократилось на 0,8% – до 10,47 млн. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2008 году поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,9%, в т.ч. коров – на 2,1% по сравнению с 2007 годом. Поголовье свиней в 2008 году уменьшилось на 11,9%, тогда как поголовье овец и коз возросло на 5,6%, птицы – на 4,2%.