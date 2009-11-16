Рейтинг облигаций «Концерна Хлебпром» подтвержден

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных облигаций (серия D) ОАО «Концерн Хлебпром» (г. Львов) на общую сумму 50 млн. грн. сроком обращения 5,5 лет на уровне uaВВВ. Прогноз рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", к факторам, поддерживающим уровень кредитного рейтинга, относятся: устойчивые позиции эмитента на рынке хлеба и хлебобулочных изделий; вертикальная интеграция; диверсификация производственной базы эмитента, которая представлена 15 хлебозаводами и 3 мукомольными предприятиями в пяти областях Украины.

К факторам, ограничивающим уровень кредитного рейтинга, относятся: значительная долговая нагрузка эмитента и риск ее увеличения вследствие девальвации национальной валюты; значительный удельный вес производства стандартизированной продукции, цены на которую подлежат государственному регулированию.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

"Стабильный" прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало консолидированную финансовую отчетность ОАО «Концерн Хлебпром» за 6 месяцев 2009 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн «Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн «Хлебпром» на национальном рынке хлеба на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за 9 месяцев 2009 года, согласно консолидированным данным, составила 107,5 млн. грн. Показатель EBIDTA за отчетный период составил 58,8 млн. грн.