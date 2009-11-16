В Киеве откроется Посольство ОАЭ

В первом полугодии будущего года в Киеве откроется Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью украинским журналистам в Абу-Даби.

Он сказал, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе его встречи с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Халифом бин Заид АЛЬ-НАГАЯНОМ.

Также в ходе этой встречи, а также других встреч на высоком уровне были достигнуты договоренности об активизации двусторонних контактов на разных уровнях.

Так, в ближайшие две недели в Украину прибудут специалисты ОАЭ в сельскохозяйственной сфере, сфере машиностроения, ракетной отрасли и многих других, чтобы договориться о реализации тех или иных конкретных проектов.

Также под эгидой двух торгово-промышленных палат - Украины и ОАЭ - в Украине в ближайшее время состоится деловой форум, цель которого - развитие отношений в различных секторах экономики.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что между Украиной и ОАЭ – самый лучший уровень отношений среди всех стран СНГ, хотя существует чрезвычайно большой потенциал сотрудничества.