В Херсонской обл. производство агропродукции выросло

В Херсонской области производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,2%.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

При этом в хозяйствах населения рост составил 7,7%, а в сельскохозяйственных предприятиях производство сократилось на 4,6%.

В частности, производство продукции растениеводства за 10 месяцев текущего года против соответствующего периода 2008 г. увеличилось на 2,5%, в т.ч. в хозяйствах населения – на 9,5%, а в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось на 3,9%.

Объем производства продукции животноводства за указанный период вырос на 1,4%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях уменьшился на 9,2%, а в хозяйствах населения увеличился на 4,5%.