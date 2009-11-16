В Херсонской обл. запасы кормов сократились
17:22, 16 ноября 2009Агро
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На 1 ноября на 14%
В Херсонской области запасы кормов всех видов по состоянию на 1 ноября 2009 года сократились на 14%, или 83,1 тыс. центнеров, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 511,7 тыс. центнеров.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота в области приходится 7,5 центнера кормовых единиц кормов всех видов.
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