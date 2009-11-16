В Херсонской обл. запасы зерна составляют 769 тыс. т

В Херсонской области на 1 ноября текущего года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, было в наличии 769 тыс. т зерна, что на 1% больше, чем на 1 ноября 2008 г.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в том числе запас пшеницы составляет 503,3 тыс. т (на 7,1% меньше), кукурузы – 44,6 тыс. т, ячменя – 182,1 тыс. т, ржи – 3,4 тыс. т.

При этом запасы семян подсолнечника составили 175 тыс. т, из которых непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 56 тыс. т, а в предприятиях, которые осуществляют их переработку и хранение, – 119 тыс. т.