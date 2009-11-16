В Херсонской обл. производство подсолнечного масла выросло

В Херсонской области производство подсолнечного масла нерафинированного за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличилось в 2,2 раза.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период сельхозпредприятиями всех видов было произведено 160,6 тыс. т масла.

Увеличение производства данного вида сельхозпродукции связано с сокращением экспорта семян подсолнечника.

При этом в текущем году в области хозяйствами всех категорий получено 2,4 млн. ц семян подсолнечника (в изначально оприходованном весе), что на 31,2% меньше прошлогоднего. Уровень урожайности данной культуры сократился на 26,1% (с 11,9 ц/га до 8,8 ц/га). Площади уборки подсолнечника на указанную дату также сократились к прошлогодним показателям на 6,4%.