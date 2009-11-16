В Херсонской обл. производство консервированных овощей выросло

В Херсонской области производство натуральных консервированных овощей за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличилось на 36,4% и составило 26,685 тыс. т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом урожай овощей открытого грунта вырос на 45,7% против прошлогоднего за счет увеличения урожайности на 66% - с 151 ц/га до 217 ц/га - и составил 850,7 тыс. т.

В то же время урожай плодово-ягодной продукции в текущем году сократился на 5% и составил 382,6 тыс. ц, а винограда – на 1,5% - до 357,5 тыс. ц.